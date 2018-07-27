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27. 07. 2018

В Ровно ливень подтопил несколько улиц

В Ровно мощный ливень подтопил несколько улиц. Об этом сообщается в сюжете ТСН от пятницы, 27 июля.

Из-за больших луж на дорогах образовались пробки.

Под водой не были видны пешеходные переходы. Людям воды было по колено.

Напомним, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Из-за сложных погодных условий частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги. Также ливнем затопило аэропорт Жуляны.

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Источник: korrespondent.net

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