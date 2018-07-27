Погода в Украине: жара и дожди

В Украине в пятницу, 27 июля, гроз с градом и усилением ветра следует ожидать в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории страны пройдут кратковременные дожди. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в восточных регионах будет преимущественно без осадков. В центральных регионах местами пройдут локальные дожди. В Днепре, Полтаве будет преимущественно сухо.



По всей территории Украины ожидается жара +25 +30 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях, там столбики термометра поднимутся до +28 +33 градусов.



В Киеве 27 июля прогнозируют кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Воздух прогреется до 30 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, на всей территории страны пройдут дожди. В южных и восточных областях ожидается 31-34 градус тепла.

На западе Украины пройдут сильные дожди. Температура воздуха составит +26 +28 градусов.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 26 июля ожидается повышение температуры воздуха.

Напомним, украинцам в июле обещали до +41 градуса.

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Источник: korrespondent.net