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27. 07. 2018

Военные Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 31 июля

Сеул и Пхеньян договорились провести 31 июля военные переговоры в демилитаризованной деревне Пханмунджом. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Отмечается, что военачальники двух стран обсудят пути реализации мирной декларации, которую на встрече в апреле одобрили лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын.

Как сообщает агентство Yonhap, представители Сеула и Пхеньяна поговорят о выводе техники и военных с пограничных постов, создании "зоны мира" в морских водах и передаче останков погибших в Корейской войне 1950-1953 годов.

Как сообщалось, 14 июня делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет. 

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Источник: korrespondent.net

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