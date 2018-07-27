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27. 07. 2018

В Украине обесточены 15 населенных пунктов

В Украине в результате осложнения погодных условий обесточены 15 населенных пунктов в двух областях. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, из-за осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 15 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Запорожская - 5 н.п., Черкасская - 10 н.п.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в стране были обесточены 117 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.

Как сообщалось, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

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Источник: korrespondent.net

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