В Украине обесточены 15 населенных пунктов

В Украине в результате осложнения погодных условий обесточены 15 населенных пунктов в двух областях. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, из-за осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 15 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Запорожская - 5 н.п., Черкасская - 10 н.п.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в стране были обесточены 117 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.

Как сообщалось, 25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net