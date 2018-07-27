В Пакистане назвали победителя на выборах в парламент

Партия Терик-и-инсаф (Движение за справедливость) во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом победила на всеобщих парламентских выборах Пакистане. Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета голосов в пятницу, 27 июля.

Избирательная комиссия объявила, что партия Хана получит 109 из 269 мест в парламенте, тогда как ее главный соперник – Пакистанская мусульманская лига во главе с экс-премьером Навазом Шарифом – 63 места. Для формирования правительства победителю придется искать партнеров по коалиции.

Пакистанский избирком столкнулся с серьезными техническими проблемами, в результате которых ему пришлось перейти на подсчет вручную. В итоге оглашение результатов голосования отложили до 27июля, но Имран Хан, несмотря на это, объявил себя победителем уже накануне вечером.

Хан пообещал, что будет управлять Пакистаном "так, как им еще не управлял никто", бороться с коррупцией, развивать региональное сотрудничество и строить новые отношения с США, которые не будут "односторонними".

Наваз Шариф, который отбывает 10-летний срок по обвинению в коррупции, не признал победы партии Хана и заявил о масштабных подтасовках и других нарушениях. Однако Имран Хан назвал эти выборы самыми прозрачными в истории Пакистана.

Напомним, 25 июля в Пакистане прошли всеобщие выборы. В них могли участвовать более 100 млн избирателей. Для голосования зарегистрировались также более 9 млн женщин.

Выборы были омрачены кровавым терактом в городе Кветта. Смертник произвел взрыв возле избирательного участка. Погибли не менее 31 человека, еще 35 получили ранения.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net