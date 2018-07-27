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27. 07. 2018

Центр Киева парализовали пробки

Центр Киева в пятницу, 27 июля, из-за подготовки к празднованию годовщины Крещения Киевской Руси и перекрытия ряда дорог стал в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, по состоянию на 9:30 движение затруднено на улице Ивана Мазепы от Киево-Печерской Лавры и до улицы Михаила Грушевского.

Кроме этого, пробки наблюдаются на Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. Авто стоят на улице Владимирской, Круглоуниверситетской, бульваре Леси Украинки, в районе станции метро Контрактова Площа и Тараса Шевченко.

 
 

Напомним, из-за мероприятий по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в центре Киева ограничат движение 27 и 28 июля.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.

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Источник: korrespondent.net

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