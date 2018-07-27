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27. 07. 2018

В сети показали уничтожение блиндажа сепаратистов

Вооруженные силы Украины уничтожили блиндаж сепаратистов. Соответствующее видео в четверг, 26 июля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал волонтер Serg Marco.

По его словам, в результате этого попадания по блиндажу один сепаратист был ликвидирован, трое ранены.

"Мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - отметил волонтер.

Где и когда произошло событие, не уточняется.

Ранее было опубликовано видео уничтожения позиций противника на Донбассе.

Также волонтеры показали уничтожение блиндажа сепаратистов в Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net

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