В сети показали уничтожение блиндажа сепаратистов

Вооруженные силы Украины уничтожили блиндаж сепаратистов. Соответствующее видео в четверг, 26 июля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал волонтер Serg Marco.
По его словам, в результате этого попадания по блиндажу один сепаратист был ликвидирован, трое ранены.
"Мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - отметил волонтер.
Где и когда произошло событие, не уточняется.
Ранее было опубликовано видео уничтожения позиций противника на Донбассе.
Также волонтеры показали уничтожение блиндажа сепаратистов в Донецкой области.
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Источник: korrespondent.net
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