Кто крышует нелегальную вырубку леса

Премьер собирается опереться в этом на Генпрокуратуру, НАБУ и таможенников, а также попросить помощи у правительств стран ЕС. Иначе уже никак. В ситуации разбирался Иван Киричевский специально для журнала Корреспондент.

БРАКОНЬЕРЫ — НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ

На протяжении последних двух лет британская природоохранительная организация Earthsight занималась расследованием браконьерской заготовки и контрабанды леса-кругляка в Украине. Они называют незаконную вырубку украинских лесов наряду с аналогичными процессами в Юго-Восточной Азии, бассейне Амазонки и экваториальной Африки наиболее разрушительными случаями уничтожения лесного покрова Земли.

Опубликованные Earthsight 14 июля результаты вызвали бурное обсуждение в высших эшелонах власти и подтвердили заявления отечественных экологов о том, что вступивший силу в конце ноября 2015 года мораторий на экспорт необработанной древесины так и не дал должного эффекта: сокращения теневой рубки и вывоза леса не произошло. Британские расследователи указывают, что основными покупателями полулегального дерева из Украины являются крупные дерево­обрабатывающие компании из ЕС, которым в сговоре с Гослесагентством удалось наладить схемы по ­безосновательной санитарной рубке леса и его экспорту уже в виде пиломатериалов или дров.

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Почему эксперты уверены в причастности Гослесагентства — ниже. Но вот один неопровержимый факт: 16 июля Гослесагентство опубликовало итоговый документ национального диалога Реформирование лесного хозяйства: перспективы и последствия. На двух страницах документа обнаружились лишь две строки, хотя бы косвенно затрагивающие проблему, вскрытую расследователями Earthsight: “В Украине один из самых низких в Европе показатель использования ежегодного прироста. Также отмечена тенденция увеличения объемов лесозаготовки в Украине”. То есть Гослес­агентство проблемы не замечает.

ОТКУДА ДРОВИШКИ

Основная схема, которую используют региональные лесные хозяйства, — это так называемая санитарная рубка здорового леса. Исследовав 18 лесозаготовочных участков, британцы утверждают, что от 67 % до 78 % санитарных рубок являются неоправданными. При этом на санитарные рубки в 2017 году пришлось 382 тыс. га, или 91 % общей площади рубок.

Что касается “черной” рубки леса, то, по данным Минэкономики, в 2017 году на нее пришлось всего 26 тыс. куб. м, или 0,12 % общего объема заготовленной древесины. Михаил Попков, старший научный сотрудник Института агроэкологии НААН, уточняет, что ситуация связана с законодательством: “Главное, что нужно понять, — криминальные и абсолютно невыгодные лесному хозяйству и народу вырубки могут быть законными. Они могут быть прописанными в законодательстве, позволяя формально назначать те или иные рубки, экспортировать деловой лес как топливную древесину”.

Однако бороться со “схемной” вырубкой леса Кабинету Министров будет крайне сложно, потому что в этом не заинтересованы не только крышующие лица из большой политики, но и руководство местных лесхозов. Согласно исследованию Earthsight, коррупция повсеместна, она сопровождает все уровни государственной системы управления лесными ресурсами. Начиная с лесников, закрывающих глаза на грузовики, загруженные незаконно вырубленным лесом, и начальников райлесхозов, подписывающих приказы на незапланированные санитарные рубки, и заканчивая высшим руководством Гос­лесагентства.

В качестве примера британские исследователи указывают поставки “санитарного” и приобретенного на полупрозрачных аукционах леса “теневыми” лесопилками, количество которых было оценено ими в 12 тыс. единиц. Впоследствии “схемный” лес экспортируется через таможню либо напрямую как лес-кругляк, либо как пиломатериалы или дрова. В результате только “белый” экспорт пиломатериалов из Украины превышает его официальное производство в среднем на 75 %. Экспорт дров и топливной древесины (статей — лидеров лесного экспорта после введения моратория на экспорт необработанной древесины), по данным таможенной статистики, в физическом выражении за 2015‑2017 годы выросли на 80 % и 12 % соответственно. А одновременно зафиксированный экспорт леса-кругляка, несмотря на действующий запрет, составил в 2017 году 10,7 тыс. тонн.

Политолог Андрей Золотарев, дополняя исследователей из Earthsight, утверждает: “Выстроить производственные цепочки “лесхозы — лесозаготовительные предприятия — правоохранители”, которые не замечают, что лес поездами идет из страны, без политической крыши невозможно. “Черный” оборот древесины на 75 % превышает легальный. А теперь вопрос: разве это возможно без прикрытия? Если, например, бук идет под видом топливной древесины. Это даже ребенок увидит, но чиновники закрывают глаза. Таможенные органы ЕС зафиксировали более миллиона тонн леса-кругляка из Украины, который украинская таможня классифицировала как топливную древесину”.

Исследователи Earthsight заявляют, что, несмотря на существенное ужесточение регламента по утверждению санитарных рубок (начиная с 2016 года все рубки должны быть публичными и оглашаться общественности заранее, а в комиссии, контролирующие вырубку, включаются представители местных органов власти), колоссальный объем спроса на качественное и дешевое украинское дерево со стороны ЕС автоматически создает десятки способов нелегальной рубки и контрабанды леса.

КУДА ДРОВИШКИ

Основным покупателем украинского дерева ожидаемо оказался Европейский союз, долю которого Earthsight оценили в 70 %. Британские эксперты отмечают, что, несмотря на активные действия украинских властей по ограничению рубок, предпринимаемые в последние годы, объем экспорта лесопродуктов в ЕС за 2014‑2017 годы вырос с 670 млн евро до 1.060 млн евро.

Среди стран — членов ЕС основными импортерами дерева из Украины выступили Польша (23,6 %), Германия (17,7 %), Румыния (11 %), Венгрия (8,2 %) и Италия (7,8 %).

Между тем данные Евростата свидетельствуют также о том, что мораторий на экспорт леса-кругляка помог сократить объемы торговли необработанным деревом всего на несколько месяцев, пока крышующие органы не наладили новые схемы его вывоза.

Таким образом, если сравнить данные об объемах экспорта лесопродуктов из нашей страны в 2017 году ($ 95,1 млн) с данными об объемах импорта из Украины только странами ЕС ($ 1,24 млрд), то можно увидеть, что проблема “схемных” рубок обходится Украине приблизительно в $ 1,14 млрд в год.

Экономист Павел Себастьянович объясняет такую неэффективность моратория сговором Гослесагентства с прокуратурой и отсутствием верховенства права в Украине: “Все схемы вырубки леса и его дальнейшей контрабанды осуществляются двумя людьми, ответственными за разрешительную процедуру, — это местный прокурор и лесничий. Сейчас Гройсман говорит, что надо сделать проверки. Но кто будет проверять прокуратуру? Мы знаем, что у нас есть даже три новосозданных антикоррупционных органа на самом высочайшем уровне, руководители которых получают миллионы гривен в месяц. Но за всю историю своего существования ни НАБУ, ни САП, ни НАЗК так и не довели до конца ни одного дела”.

Политолог Золотарев, дополняя Себастьяновича, говорит, что если бы эта цепочка не вела на самый высокий уровень, то, к примеру, деятельность местного прокурора можно было бы чрезвычайно просто разоблачить.

С их мнением соглашается и Попков: “Лес был под руководством коммунистов, “свободовцев”, “регионалов”, потом еще каких‑то групп влияния. Сегодня его курирует БПП. Кто конкретно курирует лес? Говорят очень много, называя фамилии депутатов из БПП, говоря непосредственно о Банковой или ГПУ, называя Луценко как человека, дружащего с нынешним фактическим руководством отрасли. Не думаю, что он [генеральный прокурор] его курирует, но думаю, что он его крышует, спасая от неприятностей”.

Эти оценки позволяют предположить, что генеральный прокурор Луценко сегодня оказывается перед сложным выбором: начать расследование “лесных” схем или же продолжать “не замечать”, принимая все большие не только политические, но и уголовные риски, получая обвинения в крышевании нелегального оборота лесной продукции.

Источник: korrespondent.net