Кто такая Людмила Руденко и почему Google сделал ее дудл

Она - вторая в мире шахматистка с подобными регалиями. Считается, что именно шахматистка Людмила Руденко открыла путь женщинам в “большие шахматы”.

Google посвятил Руденко новый дудл, созданный в стиле 60-х годов прошлого века, когда и происходили самые яркие победы Ларисы Владимировны. Гроссмейстер изображена в окружении шахматный фигур.

Женщина одета в яркое нарядное платье, на голове - модная в те года прическа в виде каре. Чемпионка изображена облакачивающейся на шахматную доску, выражение лица задумчивое.

Кто такая шахматный гроссмейстер Людмила Руденко

Людмила Руденко известная советская шахматистка / фото: e3e5.com

Известная спортсменка родилась 27 июля 1904 года в г. Лубны Полтавской области. До 20 лет жила в Одессе, где всерьез планировала заниматься плаванием. Потом уехала в Москву.

Впервые выступила на турнире на призы газеты “Комсомольская правда” в 1925 году но потерпела поражение, заняв предпоследнее место.

Неудача только подхлестнула девушку, которая посвятила все свободное время изучению шахматных стратегий. Уже через два года представляла Москву на первом женском чемпионате Союза, где была пятой.

Чемпионкой столицы она стала через год - в 1928 году. Победа была абсолютной, во всех 12 партиях.

Украинская шахматистка Людмила Руденко / фото: Facebook

В 1929 переезжает в Ленинград и впоследствии 7 раз становится чемпионкой города, являлась постоянной участницей первенств СССР по шахматам.

Во время войны занималась эвакуацией детей из блокадного Ленинграда, а потом сама была эвакуирована в Уфу, где работала экономистом на мотостроительном заводе.

После войны запомнилась как участница радиоматча СССР-Великобритания.

“Золото” чемпионки мира получила в женском шахматном чемпионате мира, который проходил в Москве в 1949-1950 годах. Набрала 11,5 очков из возможных 15.

А вот чемпионкой СССР украинка стала через 2 года на соревнованиях в Тбилиси.

В 1953 году шахматную “корону” проиграла другой советской спортсменке Елизавете Быковой.

Источник: korrespondent.net