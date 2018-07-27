В Украине вспоминают жертв Скниловской трагедии

Сегодня, 27 июля, исполнилось 16 лет со дня Скниловской трагедии во Львове, во время которой при падении истребителя Су-27УБ погибли 77 человек, среди которых 28 детей, а также пострадали около 250 человек.

Во время авиашоу, посвященного 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, произошла одна из наиболее ужасных катастроф на авиашоу в Европе: самолет упал на толпу зрителей. Погибли 77 человек, еще более 500 человек были признаны пострадавшими.

Во время авиашоу на аэродроме Скнылив под Львовом, Су-27УБ при завершении фигуры высшего пилотажа "полупетля", которая была выполнена на очень малой высоте с нарушением п.2.3 РЛЭ и выходом на критические углы атаки, пытаясь перейти к горизонтальному полету и избежать столкновения с землей, задел стабилизатором дерево, потом крылом бетонное покрытие рулежной дорожки, а дальше - врезался в Су-17М4Р 48 ОГРАП (Коломыя) на земле, правым крылом зацепил штурманский фонарь Ил-76ТД, и, выполнив три оборота вокруг оси центроплана, упал в толпу людей, которые вышли на аэродром , чтобы лучше увидеть выполнение пилотирования. Самолет взорвался и загорелся.

Оба пилота катапультировались уже после контакта с землей и получили лишь незначительные повреждения в результате перегрузок при катапультировании.

К ответственности за трагедию было непосредственно привлечено 10 лиц, из которых 5 человек были оправданы. Лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за небрежности и невыполнения плана полета. Никто из обвиняемых собственную вину в трагедии не признал.

Как сообщалось, суд оправдал четырех бывших руководителей Военно-Воздушных Сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам.

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Источник: korrespondent.net