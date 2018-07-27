В Николаевской области нашли велосипедиста с проломленной головой

В городе Южноукраинск Николаевской области у перекрестка улиц Парковая и Спортивная в кювете нашли пожилого мужчину без сознания. Об этом сообщает издание Novosti N.

"Лежащего в луже крови человека увидели полицейские, которые патрулировали район. Рядом с пострадавшим находился покореженный велосипед", – говорится в сообщении.

Полицейские оказали пенсионеру первую медицинскую помощь. У него серьезная травма головы. На место инцидента также вызвали скорую, которая увезла мужчину в больницу.

"Что именно случилось с велосипедистом и каким образом он получил травмы, пока неизвестно. Но есть предположения, что его сбил автомобиль – на это косвенно указывают повреждения велосипеда", – пишет издание.

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Накануне в селе Мишурин Рог в Днепропетровской области в результате столкновения автомобилей Hyundai Sonata и ВАЗ 21053 погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Также СМИ сообщили, что в Боровском районе Харьковской области произошла автомобильная авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения.

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Источник: korrespondent.net