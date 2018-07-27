Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 12:01
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
27. 07. 2018

В Николаевской области нашли велосипедиста с проломленной головой

В городе Южноукраинск Николаевской области у перекрестка улиц Парковая и Спортивная в кювете нашли пожилого мужчину без сознания. Об этом сообщает издание Novosti N.

"Лежащего в луже крови человека увидели полицейские, которые патрулировали район. Рядом с пострадавшим находился покореженный велосипед", – говорится в сообщении.

Полицейские оказали пенсионеру первую медицинскую помощь. У него серьезная травма головы. На место инцидента также вызвали скорую, которая увезла мужчину в больницу.

"Что именно случилось с велосипедистом и каким образом он получил травмы, пока неизвестно. Но есть предположения, что его сбил автомобиль – на это косвенно указывают повреждения велосипеда", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области нашли велосипедиста с проломленной головой

Накануне в селе Мишурин Рог в Днепропетровской области в результате столкновения автомобилей Hyundai Sonata и ВАЗ 21053 погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Также СМИ сообщили, что в Боровском районе Харьковской области произошла автомобильная авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.