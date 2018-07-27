Появилось новое видео нападения на Найема

Спустя три месяца после инцидента появилась новая видеозапись с камеры наблюдения, где видно нападение на нардепа Мустафу Найема. Видео опубликовала Украинская правда.

На нем видно, как человек в красной рубашке подошел к колонне и остановился возле нее.

Мимо пробежал другой человек, который одновременно говорил по телефону. За последним бежал Мустафа Найем, пытаясь его догнать.

Далее уже видно, как человек в рубашке бежит за нардепом. Они выбежали на дорогу и человек в рубашке набросился на него и между ними началась потасовка. Далее оба упали на дорогу, человек в рубашке встал и начал убегать.

После этого Найем уже побежал за мужчиной в рубашке. Они исчезли из поля зрения камеры наблюдения.

В то же время второй человек, за которым сначала бежал нардеп, некоторое время наблюдал за схваткой и затем также скрылся.

Мужчина в рубашке похож на одного из подозреваемых в избиении нардепа - Умолта Темербулатова. Из всех фигурантов, зафиксированных на предыдущих обнародованных видео, только Темербулатов был одет в красную рубашку. Ему инкриминируют хулиганство.

Второй человек, за которым сначала бежал нардеп, похож на Магомеда-Амина Саитова, после нападения на Найема он бежал в Азербайджан.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному нападавшему сообщили о подозрении заочно, он скрывается на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции.

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Источник: korrespondent.net