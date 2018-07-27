Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 12:00
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
27. 07. 2018

На Донбассе утонул офицер полиции

Участковый офицер Мирноградского отделения полиции Олег Ковалев погиб во время отпуска на побережье водоема. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 27 июля.

Спасая свою дочь, которую на матрасе унесло далеко от берега, полицейский не рассчитал сил и утонул.

"15 лет жизни 48-летний Олег Ковалев посвятил службе в органах внутренних дел. С начала служебного пути и до настоящего времени работал участковым в Мирноградском отделении полиции", – говорится в сообщении.

У погибшего офицера остались жена и двое детей.

Напомним, по состоянию на 15 июля в Украине с начала года утонули около 600 человек. А с начала нынешнего месяца уже зафиксировано 70 смертельных случаев на воде.

Ранее сообщалось, что в селе Михальче Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, но при этом сумел спасти троих детей. Его тело не смогли найти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.