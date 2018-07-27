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27. 07. 2018

В Польше, несмотря на протесты, подписали скандальный закон

Президент Польши Анджей Дуда подписал противоречивый закон о правосудии несмотря на многотысячные протесты в стране, сообщает Reuters.

Новый закон позволяет правящей партии в облегченном режиме назначить нового председателя Верховного суда. Европейский союз, правозащитные организации и оппозиция заявляют, что новое законодательство и другие изменения подрывают демократию и обвиняют правительство Польши в сужении независимости судебной системы.

В Варшаве под президентским дворцом собрался многолюдный митинг. Люди выкрикивали "Позор". Многие держали свечи и ручки, намекая на готовность Дуды подписать закон. Они кричали: "Сломай ручку" и "Ты попадешь в тюрьму".

Столкновения возникли после того, как демонстранты написали слоганы на тротуаре перед президентским дворцом. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители утверждают, что кто-то из толпы первый распылил газ в сторону полиции, поэтому учитывая угрозу им пришлось отвечать.

Аналогичные протесты прошли в более чем двадцати городах Польши.

Правящая националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) заявляет, что радикальные изменения в судопроизводстве необходимы, чтобы повысить эффективность судов и искоренить остатки коммунистического прошлого.

"Без судебной реформы мы не можем перестроить польское государство так, чтобы оно служило гражданам", - заявил лидер Права и справедливости партии Ярослав Качиньский.

Согласно новому закону, в этом месяце 22 судей Верховного суда были отправлены на пенсию раньше. Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф отказалась уходить в отставку и выполнять спорный закон.

Напомним, ЕС ввел санкции против Польши из-за реформы судопроизводства. В Евросоюзе считают, что новые законы позволят президенту иметь влияние на судей.

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Источник: korrespondent.net

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