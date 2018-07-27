В пятницу, 27 июля, в Виннице произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, авария произошла в 9 утра на улице Лебединского. Столкнулись две легковушки, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП были госпитализированы трое людей. Один из госпитализированных водителей во время оказания медицинской помощи скончался.

Отмечается, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

"В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro", - говорится в сообщении.

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице столкнулись четыре авто, есть жертвы

Ранее сегодня произошло ДТП в Херсонской области. В результате аварии пострадали восемь человек.

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Источник: korrespondent.net