В Украине на выходных, 28-29 июля, сохранится жаркая погода, пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу температура по стране составит +28 +33 градуса. На Правобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории Украины - без осадков.

В Киеве в субботу пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до +31 градуса.

В воскресенье украинцам обещают от +28 до +33 градусов. Дожди с грозами возможны на западе и юге страны. Прохладнее всего будет на западе Украины, днем температура может достигать до +27 градусов.

В Киеве в воскресенье будет солнечно, температура +29 +31 градусов.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: жара, местами грозы

Напомним, в пятницу, 27 июля, в Украине пройдут кратковременные дожди. По всей стране ожидается жара - до 33 градусов тепла.

Ранее украинцам в июле обещали до +41 градуса.

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Источник: korrespondent.net