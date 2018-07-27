В ходе драки в мэрии Конотопа пострадали семь полицейских

В ходе драки в горсовете Конотопа (Сумская область) во время проведения сессии 26 июля пострадали семь полицейских и двое гражданских. По факту драки открыто уголовное производство, сообщает со ссылкой на пресс-секретаря областной прокуратуры Наталью Науменко Укринформ.

"Ведомости в ЕРДР внесены по статьям грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей и умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой", - рассказала она.

По словам спикера прокуратуры, за медицинской помощью обратились семь сотрудников полиции и два гражданских лица.

Науменко также доложила, что после драки в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия были доставлены 46 человек. За совершенное лицам, нанесшим телесные повреждения правоохранителям, грозит до 14 лет лишения свободы.

Напомним, 26 июля в Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Часть депутатского корпуса в малом зале горсовета рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы Конотопа Артема Семенихина. С 36 депутатов 23 проголосовали за отставку мэра города. Для принятия положительного решения не хватило всего одного голоса. Такие действия вызвали возмущение у сторонников мэра. Сначала между сторонами возникла словесная перепалка, а затем в ход пошли кулаки. Работники полиции разняли конфликтующие стороны.

Ранее в Киеве подрались министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и народный депутат Сергей Шахов.

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Источник: korrespondent.net