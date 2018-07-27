Расследование "газового дела" Онищенко завершено

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование "газового дела" нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в организации коррупционной схемы по хищению средств. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко. Однако, поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам. По тем же причинам о процессуальном действии сообщили и соучастнику коррупционной схемы - финансовому директору компаний, подконтрольных Онищенко.

"Сейчас подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.

"После этого будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - сообщили в НАБУ.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 миллиарда гривен, вследствие чего Укргаздобыча понесла убытки на более чем 740 миллионов гривен.

В общем, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что суд Испании принял решение об экстрадиции Онищенко. Однако, беглого нардепа не выдадут Украине без решения правительства Испании и рассмотрения запроса на политическое убежище.

Напомним, Онищенко обнародовал первую часть записи разговора, как он утверждает, с участием Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

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Источник: korrespondent.net