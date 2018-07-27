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27. 07. 2018

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

В аннексированном Крыму под Феодосией произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает РБК.

«Около 6:00 на автодороге Феодосия - Керчь в п. Приморское произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и микроавтобуса. В результате аварии восемь человек пострадали», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение транспортных средств.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают правоохранители.

Напомним, в Крыму 9 июля в ДТП с участием пяти автомобилей и мотоцикла погибли три человека. Среди погибших была девятилетняя девочка, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП с КамАЗом погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net

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