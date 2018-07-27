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27. 07. 2018

Два миллиона украинцев инфицированы гепатитом С

Около 5% украинцев инфицированные вирусом гепатита С. Об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает в пятницу, 27 июля, УНН.

"По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированно вирусом гепатита С. Фактически - это 2 млн украинцев. Многие из них даже не знают о своем статусе", - сообщила Супрун.

Супрун сообщила, что уже с этого года семейные врачи получат бесплатные тест-наборы для выявления гепатита С и ВИЧ, и смогут предоставлять их пациентам.

"Будем делать тестирования доступным и простым через семейных врачей. Уже в этом году у семейных врачей будут бесплатные тест-наборы для гепатита С и ВИЧ и они будут предоставлять их пациентам - тем, которые имеют высокий уровень риска", - заявила она.

Гепатит назвали главной угрозой человечеству

Напомним, в начале года в Николаеве была зафиксирована вспышка гепатита А.

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Источник: korrespondent.net

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