В Виннице офицер ВСУ похитил грузовик КамАЗ

Военная прокуратура сообщила о подозрении офицеру ВСУ за похищение грузовика КамАЗ балансовой стоимостью 95 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины в пятницу, 27 июля.

Установлено, что в мае 2014 года для нужд ВСУ во время проведения АТО, военная часть получила автомобиль КамАЗ 5320 с балансовой стоимостью 95 тысяч гривен. В дальнейшем, подозреваемый скрыл факт получения данного автомобиля, не осуществил его учет и не закрепил его за подразделением воинской части.

"В связи с этим при проведении ежегодной инвентаризации указанное военное имущество невозможно было обнаружить, чем воспользовался подозреваемый", – говорится в сообщении.

В марте 2016 года офицер перевез КамАЗ на одну из станций разборки автомобилей в Виннице, где и продал.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины осуществляет досудебное расследование в открытом отношении подозреваемого уголовном по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – заявили в прокуратуре.

Накануне стало известно, что военная контрразведка СБУ задержала военнослужащего ВСУ, который выполнял указания сепаратистов ДНР и имел намерения перейти на сторону врага. Также он похитил и реализовал через Интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тысяч гривен.

Ранее военная прокуратура Южного региона начала уголовное производство по факту хищения более 171 тонны топлива из воинской части в Одессе.

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Источник: korrespondent.net