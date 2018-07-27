Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 14:54
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
27. 07. 2018

Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что готов дать показания против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру в деле возможного вмешательства России в американские выборы. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал CNN.

В частности, Коэн утверждает, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ в июне 2016 года, за несколько месяцев до выборов президента США.

По данным журналистов, сотрудничеством со следствием Коэн надеется облегчить собственное положение: он сам находится под федеральным следствием в связи с расследованием Мюллера.

По данным канала, у Коэна нет вещественных доказательств, которые бы подтверждали его слова, однако он выражает желание свидетельствовать спецпрокурору Мюллеру, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в ноябре 2016 года.

Напомним, ранее в США рассекретили документы о бывшем советнике президента Трампа.

Перед этим сообщалось, что Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США, заявив, что эта "охота на ведьм" запомнится как темный период в истории США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.