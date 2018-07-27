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27. 07. 2018

Возле Киева будут взвешивать транспорт в движении

Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 комплексов взвешивания в движении (Weight-in-motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Об этом на брифинге сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает РБК-Украина в пятницу, 27 июля.

По словам чиновника, общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов. Эти комплексы будут установлены вокруг Киева.

"Победитель будет объявлен в сентябре", – сказал Омелян и добавил, что начало работ запланировано уже на октябрь.

Ранее сообщалось, что сотрудники Укртрансбезопасности и Нацполиции в усиленном режиме проверили 1230 транспортных средств украинских перевозчиков. По результатам рейдовых проверок было обнаружено 326 нарушений.

Проверки проводились в связи с участившимися смертельными инцидентами на дорогах Украины.

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Источник: korrespondent.net

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