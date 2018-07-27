Шанс до неба. Украинские студенты на авиасалоне Farnborough 2018 в Лондоне

Для студентов это возможность расширить горизонты и получить мотивацию для развития в своей профессии.Как это было и каковы впечатления победителей конкурса от посещения одного из двух крупнейших в мире авиасалонов?

Всеукраинский конкурс Авиатор 2018 проходил в четыре этапа: задачи по точным наукам, технический английский язык, тестирование по истории и теории авиационной отрасли, защита собственных проектов перед членами жюри. Всего для участия в конкурсе зарегистрировались 8 тыс. студентов из 50 вузов Украины, пишет Стелла Кириченко в №14 Журнала Корреспондент. 100 победителей отправились на авиасалон в Великобританию. Так молодые и талантливые будущие технические специалисты со всей страны получили шанс больше узнать о состоянии мировой авиации и, конечно, вдохновиться для дальнейших достижений в избранных профессиях.

Победа — для лучших

Всеукраинский конкурс Авиатор в 2018 году проходил уже седьмой раз. Проект создан благотворительным Фондом Бориса Колесникова с целью поддержать молодых специалистов технических специальностей, помочь им презентовать перед экспертами авиаотрасли свои проекты. По итогам конкурса лучшие из них получают приглашение отправиться на крупные международные авиационные выставки в Великобританию (Фарнборо) или во Францию (Ле-Бурже).

Farnborough — одна из крупнейших в мире специализированных выставок продукции авиакосмического комплекса гражданского и военного назначения. В 2018 году в Лондоне она прошла в 70-й раз. В ней приняли участие более 1.500 экспонентов из 100 стран мира. Причем около 200 компаний представили свою продукцию впервые. Также известен авиасалон своим коммерческим направлением: здесь компании ищут партнеров и заключают многомиллионные сделки. В 2018 году было заключено соглашений на сумму $192 млрд.

К лучшим конкурсантам-авиаторам на Farnborough Airshow 2018 присоединился президент благотворительного фонда Борис Колесников. «Победители нашего конкурса — успешны, перспективны, знают английский. Это будущее Украины, элита нации, — заявил он во время встречи с победителями конкурса. — Искренне говорю спасибо вузам и родителям, которые подготовили такую талантливую молодежь. Если бы уровень образования в нашей стране менялся благодаря образовательным конкурсам моего фонда, я бы проводил их раз в месяц. Но наши конкурсы — всего лишь дополнение, а базовое образование в вузах — это основа. Посещение мировых авиасалонов для ребят — лучшая практика».

По словам Колесникова, в скором будущем конкурс Авиатор получит несколько интересных нововведений: «Во-первых, планируем выбрать трех-пятерых победителей с перспективными стартапами и выделить им средства на реализацию своих проектов. Во-вторых, дать ребятам возможность пройти стажировку на лучших авиазаводах и в лучших авиакомпаниях мира. Эти две составляющие мы планируем внедрить в конкурс Авиатор 2019, который стартует уже в сентябре и итог которого подведем в Париже в следующем году».

Проекты, инновации, идеи

Проекты победителей конкурса Авиатор 2018 касались управления беспилотными летательными аппаратами, развития различных систем, использующихся в авиастроении, экологических вопросов авиации, а также развития Украины как страны с потенциально сильным авиастроением. На выставке победители конкурса посетили экспозиции компаний Boeing, Embraer, Bombardier, Европейского и Британского космических агентств. А еще побывали в салоне лайнера Airbus А-380, встретились с представителями украинских ГП Антонов и Прогресстех-Украина, обсудили состояние мировой и украинской авиакосмической отрасли, тренды и перспективы. И отечественный ГП Антонов вдохновил ребят не меньше, чем Boeing, — на выставке прошла демонстрация полета Ан-178, серийное производство которого является одним из приоритетов для украинского авиастроительного предприятия.

К слову, Фонд Бориса Колесникова — единственная благотворительная организация, поддерживающая украинских студентов технических специальностей: железнодорожников, архитекторов, авиаторов, моряков, программистов, пищевиков и аграриев. По итогам отраслевых конкурсов победители ежегодно отправляются на крупнейшие мировые форумы и выставки в Германию, Италию, Великобританию, ОАЭ, Грецию и Японию.В 2017 году Украинский форум благотворителей назвал фонд лучшей отечественной благотворительной организацией, которая поддерживает и развивает сектор образования и науки Украины.

ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ

Владислав Кужелев, Запорожский авиационный колледж им. А. Г. Ивченко

Такие поездки являются очень важными, поскольку именно так можно увидеть успехи других людей и изучить то, как развивается мировое авиастроение, погрузиться в тему деятельности, которой ты планируешь заниматься всю жизнь. И приходит понимание, что действительно есть к чему стремиться. Мне очень понравилась авиавыставка, я увидел много интересных людей с отличными презентациями своих проектов, а также получил хорошую практику общения на английском языке на профессиональные темы.

Игорь Плехов, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского ХАИ

Я участвовал в конкурсе практически по случайности и совсем не ожидал победы, просто хотел попробовать свои силы. В самом конкурсе было четыре этапа: задачи по физике, английский, история авиации и представление собственного проекта. Моя тема — разработка моделей на реактивной тяге, военная авиация для разведки. Благодаря конкурсу Авиатор я узнал для себя действительно много важного. Это бесценный опыт, я очень благодарен Фонду Бориса Колесникова и лично Борису Викторовичу за поездку на авиафорум в Лондон, уверен, что это поможет мне в будущем.

София Шовкун, Национальный авиационный университет (Киев)

Я учусь на шестом курсе, и в университете очень часто говорили об этом конкурсе, но поучаствовать мне никак не удавалось. Но в этом году я все же смогла подать заявку, прошла все этапы и победила. На конкурсе я представляла проект о загрязнении природы топливом, которое используется наземным обслуживанием самолетов, проект был о важности поставок новой, более экологичной техники в аэропорты Украины — контейнеропогрузчиков. Мне очень понравилась поездка на авиафорум Farnborough, программа у нас невероятно насыщенная, можно извлечь много полезного. Эта выставка для меня — источник вдохновения.

Олег Скляр, Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба

На авиавыставке нам очень понравилось, большое спасибо фонду за такую интересную и познавательную поездку. На конкурсе Авиатор 2018 я представлял проект Использование БПА для повышения безопасности полета, то есть меня интересовала тема использования беспилотников. Безусловно, такие конкурсы очень важны, потому что они мотивируют развивать себя, увеличивать багаж своих знаний и навыков. Во время участия в конкурсе действительно погружаешься в авиатемы, узнаешь новые детали, о которых не знал прежде. На авиасалоне меня поразила авиационная техника, здесь есть на что посмотреть. У нас в университете — хорошая техническая база, но такой техники, конечно же, в Украине не увидишь.

Иван Шеремет, Летная академия НАУ (Кропивницкий)

Мой проект был о системе детекции опасных веществ в аэропортах, которая основана на грызунах. Суть в том, что некоторые виды крыс легко определют опасные вещества благодаря чувствительным сенсорам (усикам), и их можно обучать, как собак. Однако в авиабезопасности крысы могут быть даже лучше собак, они могут быть более удобны и эффективны из-за своих компактных размеров. Для меня такая выставка — отличное обучение, посещать стенды компаний — намного интереснее, чем проводить время в аудитории с тетрадью. Именно на таких выставках можно понять, что авиация — это не только самолеты, но и масса комплектующих и материалов. И в каждом поднаправлении авиации можно развиваться и достигать успехов.

Источник: korrespondent.net