В Польше украинка родила на работе и пыталась убить ребенка

В Польше под Люблином 36-летняя украинка родила на предприятии переработки овощей и фруктов и пыталась убить ребенка. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает Польское радио.

Отмечается, что женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. Через некоторое время ее нашли окровавленной в туалете, а в пластиковой емкости обнаружили девочку, которая изначально не подавала признаков жизни.

Через мгновение она открыла глаза и начала дышать. Ребенка отвезли в больницу в Сьвиднике.

Люблинская прокуратура начала следствие по делу о попытке убийства ребенка.

"Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно, под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта", - заявил прокурор Петр Ситарский.

Ранее в Сумской области в заброшенном доме нашли тело новорожденного.

Также сообщалось, что в Николаеве женщина родила ребенка на балконе, после чего нанесла младенцу 21 удар ножницами и выбросила его тело на помойку.

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Источник: korrespondent.net