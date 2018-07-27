В Николаевской области от удара током погиб школьник

В Николаевской области из-за детских шалостей от поражения током погиб подросток. Событие произошло 26 июля около 21:00 в пгт Березнеговатое на огражденной территории электроподстанции, сообщает в пятницу, 27 июля, пресс-служба Национальной полиции.

Отмечено, что 15-летний житель Березнеговатого перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент: подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос.

«Школьник коснулся проводов и от поражения током в 35 тысяч вольт погиб на месте. Его приятели побежали рассказать все родителям, а те сообщили в полицию. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство. Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.

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Источник: korrespondent.net