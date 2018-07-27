Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 14:55
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
27. 07. 2018

Дипломаты США готовят декларацию с требованием освободить Сенцова

Дипломаты Соединенных Штатов, Польши и нескольких других стран разрабатывают декларацию с призывом к российским властям освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Польское радио.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.

В проекте декларации дипломаты подчеркивают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья очень плохо.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

Напомним, более 50 украинских деятелей искусства написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.