Дипломаты США готовят декларацию с требованием освободить Сенцова

Дипломаты Соединенных Штатов, Польши и нескольких других стран разрабатывают декларацию с призывом к российским властям освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Польское радио.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.

В проекте декларации дипломаты подчеркивают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции.

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья очень плохо.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

Напомним, более 50 украинских деятелей искусства написали письмо Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

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Источник: korrespondent.net