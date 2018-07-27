На Донбассе пресекли незаконное производство топлива

Сотрудники спецподразделения Государственной фискальной службы совместно с работниками СБУ установили факт незаконного производства горюче-смазочных материалов на одном из предприятий и изъяли почти 100 тонн продукции.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что правоохранители провели обыск офисных помещений и производственных мощностей.

"В ходе работы установлен факт незаконного производства горюче-смазочных материалов с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое их производство. По результатам обыска обнаружено и изъято товарно-материальных ценностей, а именно: черновую документацию; компьютерную технику; 94 тонны горюче-смазочных материалов; имущественный комплекс с линией производства горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 12,5 млн гривен.

"По результатам проведенных мероприятий вышеуказанные товарно-материальные ценности изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия законного решения", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

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Ранее под Киевом обнаружили крупную партию фальсифицированного алкоголя, который производился в промышленных масштабах. Из незаконного оборота были изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 13 млн гривен.

А на заводе во Львовской области подделывали туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца известного бренда.

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Источник: korrespondent.net