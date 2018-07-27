В Кременчуге подростки пытались украсть кабину с колеса обозрения

В Кременчуге в четверг, 26 июля, трое несовершеннолетних пытались украсть кабину с аттракциона Колесо обозрения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кременчуга, пишет УНН.

Экипаж патрульной полиции получил вызов 26 июля около 20:00.

На месте происшествия полицейские обнаружили трех несовершеннолетних лиц, которые пытались похитить кабину с аттракциона Колесо обозрения.

Подростков задержали, вызвали их родителей и следователя.

Ранее в Житомирской области двое подростков проникли в один из продуктовых киосков на станции Коростень и попытались украсть мешок кондитерских изделий.

Также сообщалось, что в Австралии школьник по имени Дрю украл кредитную карту родителей, после чего улетел на Бали.

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Источник: korrespondent.net