Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 14:55
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
27. 07. 2018

В Кременчуге подростки пытались украсть кабину с колеса обозрения

В Кременчуге в четверг, 26 июля, трое несовершеннолетних пытались украсть кабину с аттракциона Колесо обозрения. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кременчуга, пишет УНН. 

Экипаж патрульной полиции получил вызов 26 июля около 20:00.

На месте происшествия полицейские обнаружили трех несовершеннолетних лиц, которые пытались похитить кабину с аттракциона Колесо обозрения.

Подростков задержали, вызвали их родителей и следователя.

Ранее в Житомирской области двое подростков проникли в один из продуктовых киосков на станции Коростень и попытались украсть мешок кондитерских изделий.

Также сообщалось, что в Австралии школьник по имени Дрю украл кредитную карту родителей, после чего улетел на Бали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.