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27. 07. 2018

2018 год может стать одним из самых жарких

В 2018 году многие страны страдают от аномальной жары и ее последствий. Температура в этом году может оказаться самой высокой в истории известной метеорологам.

Такая информация появилась в Japan Times. Ранее в Калифорнии эвакуировали три тысячи человек из-за лесных пожаров.

Заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова говорит о том, что высокие температуры связаны с выбросами парниковых газов. И последствия парникового эффекта – это не сценарий на будущее, это происходит сейчас.

В США медведь залез в бассейн, спасаясь от жары

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Источник: korrespondent.net

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