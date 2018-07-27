2018 год может стать одним из самых жарких

В 2018 году многие страны страдают от аномальной жары и ее последствий. Температура в этом году может оказаться самой высокой в истории известной метеорологам.

Такая информация появилась в Japan Times. Ранее в Калифорнии эвакуировали три тысячи человек из-за лесных пожаров.

Заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова говорит о том, что высокие температуры связаны с выбросами парниковых газов. И последствия парникового эффекта – это не сценарий на будущее, это происходит сейчас.

В США медведь залез в бассейн, спасаясь от жары

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net