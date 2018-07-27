Вместо Мальдив. Для Порошенко ищут место отдыха в Украине - СМИ

Президент Петр Порошенко поручил найти ему место отдыха в Украине после скандала с дорогой поездкой на Мальдивы. Об этом в пятницу, 27 июля, пишет Страна со ссылкой на источники в администрации президента.

"После публикаций СМИ по Мальдивам и Испании на данный момент есть поручение Куцыку (Иван Куцык, руководитель государственного управления делами – ред.) найти достойное место для отдыха в августе в Украине", - рассказал источник.

Такое решение принято, чтобы "народ не злить в очередной раз" и для "пиара под выборы", пояснил источник.

По его словам, первоначально в качестве варианта рассматривался отдых в одном из национальных парков на побережье Азовского моря близ Крыма. "И Порошенко даже якобы приезжал на место, однако оно ему не понравилось, и теперь ищут другие варианты", - пишет издание.

Напомним, в январе Порошенко посетил с частной поездкой Мальдивы. В пресс-службе главы государства заявили, что поездку он организовал за собственный счет. По данным СМИ, недельный отдых обошелся в 500 тысяч долларов.

В декларации за 2017 год Порошенко указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net