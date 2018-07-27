В Николаеве общественная активистка Вероника Руденко облила депутата городского совета Владислава Ентина водой. Инцидент произошел в малом зале горсовета во время обсуждения работ по берегоукреплению в микрорайоне Намыв, передает местное издание Novosti-N.
«Женщина начала утверждать, что депутат в коридоре облил ее водой, а когда в ответ на это прозвучало «она больная» - подошла и облила Ентина водой из бутылки, добавив при этом, что так будет с каждым, кто ее будет обзывать», - говорится в сообщении.
В горсовет была вызвана полиция, участники конфликта ждут приезда правоохранителей.
Указано, что депутат Ентин решил написать заявление в полицию, чтобы стражи порядка выяснили состояние здоровья женщины, и повлияли на то, чтобы ее больше не впускали в помещение городского совета.
Cмотрите фотогалерею: В горсовете Николаева общественница облила депутата водой
Напомним, ранее в Житомирской области депутата пытали утюгом.
Перед этим сообщалось, что в Черкасской области во двор депутату бросили две гранаты.
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Источник: korrespondent.net
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