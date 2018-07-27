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27. 07. 2018

В горсовете Николаева общественница облила депутата водой

В Николаеве общественная активистка Вероника Руденко облила депутата городского совета Владислава Ентина водой. Инцидент произошел в малом зале горсовета во время обсуждения работ по берегоукреплению в микрорайоне Намыв, передает местное издание Novosti-N.

«Женщина начала утверждать, что депутат в коридоре облил ее водой, а когда в ответ на это прозвучало «она больная» - подошла и облила Ентина водой из бутылки, добавив при этом, что так будет с каждым, кто ее будет обзывать», - говорится в сообщении.

В горсовет была вызвана полиция, участники конфликта ждут приезда правоохранителей.

Указано, что депутат Ентин решил написать заявление в полицию, чтобы стражи порядка выяснили состояние здоровья женщины, и повлияли на то, чтобы ее больше не впускали в помещение городского совета.

Cмотрите фотогалерею: В горсовете Николаева общественница облила депутата водой

Напомним, ранее в Житомирской области депутата пытали утюгом.

Перед этим сообщалось, что в Черкасской области во двор депутату бросили две гранаты.

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Источник: korrespondent.net

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