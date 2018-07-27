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27. 07. 2018

В Париже эвакуировали более двух тысяч человек из-за пожара

Из-за масштабного пожара в коммуне Исси-ле-Мулино за несколько сотен метров от парижской кольцевой трассы эвакуировали 2500 человек. Об этом сообщает Le Parisien в пятницу, 27 июля.

Отмечается, что возгорание произошло в полдень в пятницу неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor.

Причина пожара пока неизвестна. Сообщается, что он затронул электрический трансформатор.

В Лондоне горит жилой дом, идет эвакуация

По сообщениям французских СМИ, в некоторых районах коммуны произошло отключение электричества.

Ранее в Лондоне горела больница. Пострадали по меньшей мере семь человек.

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Источник: korrespondent.net

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