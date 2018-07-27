Днем в пятницу, 27 июля, на Николаев обрушился мощный ливень, в результате чего многие городские улицы оказались затопленными. Об этом сообщает сайт Novosti-n.

В частности, под водой оказались все улицы, ведущие к микрорайону Намыв. На улице Белой огромная лужа растянулась более чем на 200 метров, затопив и тротуар.

Отмечается, что возле госпиталя ветеранов по ул. Бутомы разлилось целое озеро, растянувшееся почти на 300 метров. Глубина в отдельных местах до 1 метра. Несколько автомобилей застряли в воде.

Затоплена также и ул. Генерала Карпенко в районе пересечения с ул. Белой, возле АТБ.

Сообщения о затопленных улицах поступают и из других районов города.

Cмотрите фотогалерею: На Николаев обрушился мощный ливень

Ранее сегодня сообщалось, что ночной ливень затопил улицы Одессы.

Согласно прогнозу погоды, сегодня в Украине пройдут кратковременные дожди. По всей стране ожидается жара - до 33 градусов тепла.

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Источник: korrespondent.net