Тихой САПой. Спасение рядового Холодницкого

Какие? Например, пытаются закрывать резонансные коррупционные дела. Или готовят налоговые новации. Или возвращают в придорожные кусты полицейских с «фенами», пишет Валерий Литонинский в №14 Журнала Корреспондент.

Настоящим индикатором украинской политики по праву можно считать зеленку — ту самую, которой мажут детям разбитые коленки. Если ее становится больше в политической жизни, а точнее — на лицах участников процесса, то налицо верный признак, что скоро выборы. В Украине Януковича провокаторы бросали зеленку в оппозиционеров, точно так же с оппозицией поступают и в России Путина. После Революции достоинства способы противодействия акциям протестов не изменились: зеленка в глаза, титушки, которых, правда, уже одели в военную форму, оплаченные митинги в противовес реальным акциям. Похоже, что новых украинских политиков ничему история не учит.

Спасти рядового Холодницкого

Нынче зеленку бросают в антикоррупционных активистов, а новая полиция вместо старой милиции по примеру Понтия Пилата «умывает руки». Сомнительными способами пытаются уберечь от увольнения главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Антикоррупционный прокурор находится в подвешенном состоянии еще с конца марта. Тогда генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник синхронно обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с требованием уволить Холодницкого. В кабинете антикоррупционного прокурора месяц велась прослушка, установленная НАБУ при поддержке ГПУ. Наговорил Холодницкий за это время много. НАБУ обнародовало записи, согласно которым глава САП разглашает подробности уголовных производств, сливает подозреваемым информацию о допросах и обысках, давит на прокуроров и судей, умышленно тормозит определенные дела и так далее. Правда, никаких подозрений в рамках уголовного производства руководителю Антикоррупционной прокуратуры на основании этих материалов почему-то предъявлено не было. Но на дисциплинарное дело опубликованных чудес хватило.

Однако просто так уходить с высокой должности Холодницкий не собирался. Все обвинения отрицал. Лишился поддержки международных партнеров, ему даже отменили американскую визу. Но, похоже, нашел помощь внутри страны. Судьбу антикоррупционного прокурора КДКП решает прямо пока этот номер сдается в печать, но в Сети уже давно опубликовано заключение комиссии, согласно которому Холодницкий виновен, но уволить его нельзя, а можно только вынести выговор.

Парадокс в том, что все обвинения против главы САП признаются обоснованными, но, согласно законодательству об антикоррупционной прокуратуре, уволить ее руководителя на основании дисциплинарного заключения КДКП нельзя. Хотя любого другого прокуратура можно было бы. Когда формировали новое антикоррупционное законодательство, пытались максимально оградить руководителей САП и НАБУ от возможного политического давления. Но вот только никто не думал, что сам антикоррупционный прокурор такой иммунитет может использовать не для защиты от высокопоставленных подозреваемых, а для давления на судей и строительства собственной маленькой диктатуры.

В НАБУ с вялыми заключениями КДКП не согласны. Сытник уже направил возражение. В бюро просто не могут понять, как после таких серьезных нарушений, тем более признанных КДКП, Холодницкий может продолжать работать антикоррупционным прокурором. Глава САП на это отвечает, что по закону никакие возражения Сытник подавать не может и ему нужно «подучить матчасть». Конфронтация антикоррупционных органов продолжается, хотя они должны работать сообща. Кто от этого выигрывает? Коррупционеры.

Аваков в помощь

Естественно, что сохранение должности, тем более когда от него даже отказался Запад, чего-то Холодницкому да стоило. И повод поговорить, чего именно, не заставил себя долго ждать. Как-то совсем неожиданно выяснилось, что САП закрыла одно из самых громких и резонансных дел последних лет — дело о «рюкзаках Авакова-младшего». В ноябре 2017 года после обысков задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра и бывшего заместителя Авакова — Сергея Чеботаря. Уголовное производство касалось закупки рюкзаков для Нацгвардии в 2014-2015 годах. Фигуранты дела подозревались в хищении 14,5 млн грн. Видео, как Чеботарь и Александр Авакова обсуждают закупку этих самых рюкзаков, видели в YouTube все желающие.

Александр Аваков в суде

Но в САП посчитали, что доказательств вины сына министра и его бывшего зама недостаточно. Якобы всю вину готов взять на себя третий фигурант дела, представитель фирмы — победителя тендера на поставку рюкзаков — Владимир Литвин. Сейчас Литвин утверждает, что сам организовал мошенническую схему и сам подделывал документы.

Детективы НАБУ в шоке. Там такое решение считают непоследовательным, непонятным и обжаловали его. Только в апреле детективы НАБУ и прокуроры САП приняли решение о том, что все доказательства получены, и предоставили стороне защиты материалы для ознакомления. Даже обвинительный акт подготовили. А теперь вдруг все меняется. Прокуроры со стажем тоже в шоке. По сути, впервые в истории Украины прокуратура решила снимать подозрение с двух членов организованной группы после ознакомления сторон с материалами уголовного производства. Руководствуясь тем, что один член банды признал вину, а два других изменили показания.

Но спектакль разыгран. И злые языки поговаривают, что платой за его постановку могло быть получение политической «крыши» от влиятельного главы МВД. Почему-то, когда под здание САП пришел митинг антикоррупционных активистов с требованием возобновить дело о «рюкзаках Авакова» и уволить с должности Холодницкого, их там уже ждали одиозный подопечный Авакова — Илья Кива со товарищи. На альтернативном «митинге» титушки и пожилые люди, которые толком не понимали, где и зачем они находятся, получали деньги за участие в акции чуть ли не за углом.

Закончилась это действо нападением на активистов, протестовавших за устранение Холодницкого. А главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и вовсе облили зеленкой и забросали тортами. Причем засветился в провокациях не только Кива, но и другие близкие к МВД люди: сотрудники полиции охраны, бывшие бойцы добровольческих батальонов, входивших в структуру МВД. Собственно, полиция нападению на активистов никак не препятствовала и никого из нападавших не задержала.

Интересно, что в тот же день митинг прошел и под НАБУ, где полиция также была пассивна, пока неизвестные штурмовали здание бюро и крушили мебель на первом этаже. Естественно, никого задержать не удалось. Где находилось в этот момент силовое подразделение НАБУ в дорогущих тактических носках, выяснить ни нам, ни коллегам не удалось.

При этом парни спортивной внешности, штурмовавшие агентство, якобы протестовали против коррупции в самом НАБУ. Коррупция, по их мнению, — это встреча Сытника с Президентом Петром Порошенко дома у главы государства.

Сам Сытник факт встречи не отрицает, говорит, что обсуждал с Президентом создание Антикоррупционного суда. Больше о встрече ничего не известно, но как инфоповод для нападения на НАБУ ее использовали. В самом бюро считают, что нападавшие связаны с фигурантами их расследований: руководством МВД и народным депутатом от Народного фронта Евгением Дейдеем, также близким к Авакову, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

Интересно, что Кива тоже протестовал из-за встречи Сытника и Порошенко и против коррупции в НАБУ. Вот только, почему он это делал под зданием САП, аккурат во время акции против Холодницкого, не объяснил. Кстати, рядом с группой поддержки Кивы был замечен еще один фигурант расследований НАБУ — Руслан Журило, руководитель ОАО Объединенная горно-химическая корпорация, один из подозреваемых по делу экс-народного депутата от Народного фронта Николая Мартыненко. Журило был арестован НАБУ в 2017 году и вышел под залог в 12 млн грн, которые внес другой народный депутат от НФ Николай Княжицкий. Журило подозревают в нанесении ущерба государству на 300 млн грн.

Итак, следим за руками: персонажи, подозреваемые НАБУ в коррупции, собирают псевдопротесты против самого бюро и за сохранение на должности руководителя САП. Жизнь у коррупционеров, однозначно налаживается: вот и экс-глава фискальной службы уже обратился к Холодницкому с просьбой закрыть дело. И все это происходит при полном попустительстве правоохранителей.

Главное же состоит в том, что в антикоррупционной системе Украины образовалась новая огромная брешь. Если антикоррупционный прокурор будет нести хотя бы тень подозрения в коррумпированности, то все усилия НАБУ и даже создание независимого Антикоррупционного суда уйдут в песок. Дела против коррупционеров просто не будут доходить до суда. На что нам надеяться? На западных партнеров — авось, они весомо возразят против этого странного цирка.

Смерть на дорогах

А пока Аваков защищал сына и выставлял в Instagram фотографии своего отдыха в Швейцарии, очередной скандал разразился в сфере его непосредственной ответственности. Именно очередной, а не новый. Потому что, несмотря на все реформы, виновные даже самых резонансных ДТП реальной ответственности не несут.

О каких-то нововведениях чиновники начинают судорожно заявлять только после очередной крупной аварии. Так было осенью 2017 года, когда в Харькове в результате ДТП погибло шесть человек. На волне этой истории ограничили скорость движения в населенных пунктах до 50 км/ч, ужесточили штрафы за нарушение Правил дорожного движения. И что? Какая разница, какая предельная скорость установлена, если за ее соблюдением никто не следит. Кто-то начал ездить 50 км/ч? Нет. Кого-то испугали большие штрафы? Нет. И какая разница, если за девять месяцев суд так и вынес решение по трагедии, которая многократно и с разных точек зафиксирована в видеозаписях.

Когда 13 июля за один день в стране произошло несколько масштабных ДТП, повлекших гибель 21 человека, в том числе детей, чиновники тут же забили в набат. И по привычке начали предлагать ужесточить контроль за… За всем, одним словом. Но вот об исполнении уже имеющихся законов речь почему-то не идет.

Зато в правительстве ни много ни мало предлагают вернуть на дороги «фены», то есть радары для измерения скорости. Да, вместо гаишника в кустах с «феном» будет патрульный полицейский. На этом новации, собственно, заканчиваются.

Дела предвыборные

Несмотря на растущий вал претензий к полицейскому ведомству, Аваков демонстрирует бодрость духа и готовность участвовать в новом избирательном цикле. Он активно планирует дальнейшую политическую карьеру и набирает союзников. Как и несколько лет назад, возобновились разговоры о том, что министр внутренних дел все больше дрейфует в сторону Юлии Тимошенко. Договориться с Порошенко? Народному фронту и его лидерам как-то не удалось решить эту сверхзадачу — уж слишком глубоки между ними противоречия. А вот с Юлией Владимировной нынешнего министра внутренних дел связывают долгие годы совместной политической жизни в одной партии. Вот только простит ли Тимошенко побег от нее в 2014 году?

Аваков договаривается с Тимошенко?

Хотя политическая целесообразность вполне может взять верх: Аваков нужен Леди Ю, как никто другой. Ресурс МВД мог бы помочь ей защитить результат на выборах и ослабить админресурс Порошенко. Могут сойтись Аваков и Тимошенко на теме внесения изменений в Конституции по поводу ослабления полномочий Президента. Во всяком случае подобные тезисы они оба активно продвигают. А глава МВД даже открыто заявил, что в этом вопросе у них общие с лидером Батьківщини взгляды.

Для Президента такой союз крайне нежелателен. Особенно если в качестве финансовой базы альянса будут использованы ресурсы экс-владельца ПриватБанка.

Пока стратеги тасуют сложные расклады, полевые агенты с Банковой используют период политического межсезонья для подготовки к финальному рывку и перегруппировки сил. Пока, правда, договориться хоть с кем-то, помимо старых проверенных штыков, не удается.

Срочно нужны быстрые победы. С ними — непросто. Одна из потенциально выигрышных тем — создание поместной автокефальной церкви — хороша, но скорость ее реализации слабо зависит от Киева. Во всяком случае получить томос об автокефалии к годовщине крещения Руси не успели. В этом «не успели» явственно просматривается влияние богатого московского «прихода».

Но в целом тема автокефалии — сложна и пока дивидендов Президенту не принесла. Возможно, на Банковой предпочтут сосредоточиться на теме евроатлантической интеграции и закрепления этих устремлений в Конституции, что обещал Президент недавно. Как мы помним, Порошенко утверждал, что не проиграл ни одной избирательной кампании, в которой участвовал. Времени до выборов остается все меньше. Порошенко нужны реальные и ощутимые избирателем результаты.

Битва при Facebook

Спорт — мир? Черта с два. Последние два месяца показали, что это повод для буйных дискуссий и даже политических распрей. То украинцы спорили, смотреть или не смотреть чемпионат мира по футболу в России, а потом во время турнира решали, кто из них больший хорват. Теперь вот продолжают разбираться — так герой или не герой боксер Александр Усик.

С точки зрения спорта к Усику вопросов вообще не может быть — шикарный бой, полное уничтожение соперника на его территории, историческое достижение. С точки зрения места проведения поединка и его антуража — вопросы есть. Стоило ли в принципе ехать боксировать в Россию? Почему не сказал: «Слава Украине», Free Sentsov, Крым — это Украина? Почему ни слова о войне? Это главные темы Facebook-споров.

В этой ситуации важно прояснить несколько обстоятельств. В современном мире не бывает никакого спорта вне политики. Это миф. Активно эксплуатируемый, кстати, той же Россией — как раз ради повышения собственного международного имиджа. И уж тем более не может быть спортивных состязаний вне политики, если в них участвуют воюющие государства. Любые спортивные мероприятия в России, тем более организованные за государственный счет, в которых участвуют украинцы, показывают, что никакого конфликта между странами нет, чего и добивается Кремль.

Вместе с тем осуждать Усика не стоит. Он поехал ради главного успеха в карьере. Ради того, чтобы заработать денег — тоже, в конце концов. Но и заявлять о том, что он достоин присвоении ему за бой звания героя Украины, — это уж чересчур.

Давным-давно правительству, Президенту, парламенту (нужное подчеркнуть) нужно было выработать единую позицию — как относиться к различного рода мероприятиям в России. А пока получается странная ситуация: украинских дзюдоистов, занявших третье место на командном чемпионате Европы в Екатеринбурге, чиновники ругают и грозятся лишить призовых, а Усика, наоборот, хвалят и обещают высшую государственную награду. Хотя флаг на территории страны-агрессора они поднимали один и тот же.

А весь этот околоспортивный «хайп» в Сетях — нам всем хорошее напоминание о том, что настроения влияют на политику непосредственно. И что накануне выборов или ради военных побед противник будет активно использовать сетевые технологии. Если воспринимать происходящее, как учения перед боем, возможно, появится шанс противостоять враждебным манипуляциям. Если делать вид, что у нас все в порядке, то битву можно считать уже проигранной.

Источник: korrespondent.net