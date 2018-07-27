Путин: Референдум на Донбассе - тонкая, чувствительная тема

Президент России Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу возможного референдума на Донбассе, назвав это «чувствительной темой». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, передает в пятницу, 27 июля, Радио Свобода.

"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая и чувствительная сфера", - отметил Путин.

При этом глава РФ добавил, что вопрос референдума на Донбассе требует дополнительного изучения и проработки.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что во время саммита в Хельсинки 16 июля президент России предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею проведения референдума на востоке Украины.

Представитель Совета национальной безопасности США Гаррет Маркус заявил 20 июля, что администрация США "не рассматривает вопрос о поддержке" предложения Путина о проведении референдума на Донбассе, и организация "так называемого референдума" не имела бы "никакой легитимности".

Позже спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею проведения референдумов на территории Донбасса, поскольку они не будут иметь легитимности.

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Источник: korrespondent.net