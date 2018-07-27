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27. 07. 2018

Крестный ход: полиция насчитала 20 тысяч человек

В Крестном ходе в Киеве приняли участие до 20 тысяч человек. Об этом в пятницу, 27 июля, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает РБК-Украина.

"Нацполиция и подразделения полностью выполнили свою работу, всего было 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. До 20 тысяч граждан принимали участие в шествии", - сообщил он. 

В то же время, в УПЦ ранее заявили, что в Крестном ходе участвовали до 250 тысяч верующих.

Глава полиции Киева сообщил, что во время шествия были задержаны три человека.

"Есть у нас доставленные в райотдел. Полиция быстро среагировала. Были задержаны три лица, из какой организации не установлено. С ними провели профилактические беседы. Они пытались задержать колонну Крестного хода", - сказал Крищенко.

По данным СМИ, задержанными являются представители партии Братство.

По его словам, представители почти всех областей всех регионов Украины были на мероприятии. Крищенко добавил, что меры безопасности были такие же как и в прошлом году.

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Источник: korrespondent.net

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