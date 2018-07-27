В КНДР назначили нового начальника генштаба

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утвердил нового начальника генерального штаба. Им стал Ли Ен Гиль, сообщает Reuters в пятницу, 27 июля.

Согласно данным агентства, Ким Чен Ын смещает акценты в политическом курсе на экономику и проведение переговоров с США. Лидер КНДР заменяет консервативных офицеров, приверженцев ядерной доктрины, на тех, кто поддержит любые изменения в политике.

Государственное новостное агентство KCNA сообщило, что в качестве главы генерального штаба армии Ли Ен Гиль сопровождал Ким Чен Ына во время посещения мемориала ветеранов войны, приуроченного к 65-й годовщине соглашения о перемирии, завершившего войну 1950-53 годов.

Ранее на пост министра обороны КНДР был назначен заместитель министра Но Гван Чхоль, а начальником главного политического управления вооруженных сил стал Ким Су Гиль.

В свою очередь Администрация США предполагает, что изменения в руководящем составе северокорейской армии вызваны переговорами о ядерной программе КНДР между Пхеньяном и Вашингтоном.

Кроме того, среди военного командования Северной Кореи могли возникнуть разногласия по поводу денуклеаризации страны, означающей полный пересмотр многолетнего курса руководства на создание ядерного оружия и агрессивную риторику.

Ранее на этой неделе сообщалось, что власти КНДР передали США останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

Кроме того, Северная Корея приступила к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ для испытания ракетных двигателей. При этом в КНДР назвали условия дальнейшей денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net