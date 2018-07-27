Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июля 2018, пятница, 17:56
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,32
27. 07. 2018

В Минске мужчину избили за футболку с "ДНР"

В столице Беларуси неизвестные избили 42-летнего местного жителя Сергея Лановенко, который был одет в футболку с надписью "ДНР". Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Наша Ніва.

Белорус сообщил журналистам, что считает причиной конфликта свои политические взгляды.

"Моя позиция – поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР", – заявил он.

Инцидент произошел в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

После того, как они утвердительно ответили на вопрос Лановенко, не бандеровцы ли они, между людьми завязалась драка.

Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Напомним, ранее в Беларуси впервые осудили сторонников "русского мира". Троих мужчин признали виновными в разжигание межнациональной розни. 

Как сообщалось, в Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту. Он заплатит штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер, переходящий в незабываемую ночь? Свечи, масло...
- Слышь, Петрович, закрой капот!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.