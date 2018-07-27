В Минске мужчину избили за футболку с "ДНР"

В столице Беларуси неизвестные избили 42-летнего местного жителя Сергея Лановенко, который был одет в футболку с надписью "ДНР". Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Наша Ніва.

Белорус сообщил журналистам, что считает причиной конфликта свои политические взгляды.

"Моя позиция – поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР", – заявил он.

Инцидент произошел в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

После того, как они утвердительно ответили на вопрос Лановенко, не бандеровцы ли они, между людьми завязалась драка.

Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Напомним, ранее в Беларуси впервые осудили сторонников "русского мира". Троих мужчин признали виновными в разжигание межнациональной розни.

Как сообщалось, в Украине белоруса оштрафовали за георгиевскую ленту. Он заплатит штраф в 2550 грн за использование флажка с георгиевской лентой.

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Источник: korrespondent.net