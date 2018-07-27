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27. 07. 2018

Украина направила РФ письмо с предложением обмена заключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 находящихся в Украине россиян на заключенных в РФ украинцев. Об этом Денисова сообщила в пятницу, 27 июля, в своем Facebook.

В частности, отмечено, что Денисова направила письмо, ведь по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Россия предложила изложить суть инициативы обмена письменно.

В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить организацию гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных в двух государствах. При этом подчеркивается, что Украина просит Россию рассматривать это письмо как официальный запрос.

Напомним, ранее Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ.

Перед этим сообщалось, что Киев готов освободить еще 13 россиян в обмен на заключенных в РФ украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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