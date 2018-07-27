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27. 07. 2018

Убийство криминального авторитета попало на видео

В российском Новокузнецке застрелили одного из лидеров банды Запсибовские Александра Жестокова. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщил Telegram-канал Hue и опубликовал видео с моментом убийства.

Отмечается, что Жестоков месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательства и убийства.

По данным Telegram-канала 112, в момент убийства Жестоков находился с друзьями в баре. Около часа ночи к нему сзади подошел киллер и произвел из пистолета с глушителем несколько выстрелов, после чего скрылся.

"На кадрах видеозаписи хорошо видно: после убийства хозяина стола в полицию никто не звонит, бандиты по-быстрому "сливаются". Александр Жестоков собрал "запсибовских" в "Джамбуле" на проспекте Металлургов, чтобы отметить свое освобождение из колонии", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным МВД, на сегодняшний день в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". 

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Источник: korrespondent.net

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