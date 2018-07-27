Пожары в Греции: число жертв возросло до 87

В греческих городах Мате и Восточная Аттика в результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере 87 человек. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает Protothema.

Отмечено, что в пятницу скончался 62-летний мужчина, который находился в больнице в отделении интенсивной терапии. Еще одно тело нашли спасательные бригады.

В то же время руководитель отдела судебной экспертизы в Афинах Никос Каракукис сообщил, что следователи провели вскрытие 86 человек, погибших в пожарах, но процесс идентификации продолжается. Многие погибшие обгорели настолько сильно, что их тела невозможно опознать, поэтому необходимо провести идентификацию по образцам ДНК.

Предполагается, что идентификация продлится несколько дней. Криминальная полиция Германии отправила команду своих специалистов судебной экспертизы, чтобы помочь в этом процессе.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Греции погибли 79 человек. Около сотни человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших 23 ребенка, из которых 12 находятся в больницах.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур в стране в связи с гибелью десятков людей на пожарах близ Афин.

Напомним, 23 июля в Греции на запад от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов.

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Источник: korrespondent.net