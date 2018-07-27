В Николаеве пьяный военный задушил и ограбил возлюбленную

В Николаеве 22-летний военный в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности задушил возлюбленную женщину, а затем еще и нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что орудие преступления злоумышленник помыл и оставил на кухне, а из дома забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем продал, а вырученные деньги потратил на поездку домой в соседнюю область.

Информация об обнаружении тела 31-летней потерпевшей с внешними признаками насильственной смерти поступила в полицию 25 июля вечером от ее матери. Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, когда та некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Они и нашли ее мертвой в ванной комнате. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, исчезли некоторые личные вещи потерпевшей.

Как сообщается, правоохранители почти сразу установили личность злоумышленника, а задержали его на следующий день в Николаеве. Военный съездил в Херсонскую область и вернулся, переживая о том, что его ищет руководство военной части и, возможно, будет инкриминироваться дезертирство.

«С его слов, причиной конфликта с пострадавшей, с которой он периодически встречался, стала ревность. А свое агрессивное поведение мужчина объясняет чрезмерным количеством выпитого алкоголя. Употреблять спиртные напитки пара начала с вечера накануне, сначала вместе с друзьями, потом уже поздно ночью дома у потерпевшей. Когда дальше пить она отказалась, военный продолжил в летнем кафе в одиночестве. Ссора, которая имела трагические последствия, возникла уже под утро. Употреблять спиртное злоумышленник не прекратил и по дороге домой, и в родном селе. Протрезвел уже утром в родительском доме», - говорится в сообщении.

По информации полиции, после совершенного преступления военный не мог найти свои документы, поэтому в поисках перевернул все в квартире. Почему наполнил ванну водой и поместил туда уже бездыханное тело знакомой, с его утверждений, сам вообще не понимает.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям умышленное убийство и кража. За содеянное задержанному грозит от семи до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

Ранее сообщалось, что жительницу Николаева нашли мертвой в ванной.

Перед этим в Харькове задушили местную учительницу в ее собственной квартире.

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Источник: korrespondent.net