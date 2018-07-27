В Китае от наводнений десятки человек погибли, миллионы пострадали

В Китае 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в текущий паводковый сезон. Об этом сообщил в пятницу, 27 июля, Чжан Цзятуань, официальный представитель Главного государственного штаба по борьбе с наводнениями и засухой КНР, передает Хinhua.

«От наводнений пострадали около 23 млн человек в 28 провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах», - отметил он на пресс-конференции.

Согласно официальным данным, в стране более 2,18 млн га сельхозугодий были затоплены, 30 тыс. зданий разрушены.

Напомним, десятый по счету в этом году тайфун Ампилов в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.

В Шанхае в связи с приближением тайфуна Ампил эвакуировали более 190 тысяч человек.

Перед этим сообщалось, что наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек.

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Источник: korrespondent.net