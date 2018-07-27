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27. 07. 2018

Появилось видео с крушившим автомобили в Ужгороде мужчиной

В сети появилось видео с мужчиной, который крушил дорожные знаки, окна и припаркованные автомобили в Ужгороде. Соответсвующее видео опубликовало в пятницу, 27 июля, местное издание Uzh Inform в YouTube.

В частности, отмечено, что в Ужгороде пьяный житель города разбивал дорожные знаки, окна и машины.

В то же время патрульные полицейские по горячим следам нашли нетрезвого парня.

Напомним, ранее во Львове патрульные задержали нетрезвого священника.

Перед этим сообщалось, что под Одессой пьяный водитель во время погони бросал в полицию бутылки.

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Источник: korrespondent.net

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