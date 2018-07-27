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27. 07. 2018

Пожары в Греции: премьер взял на себя политическую ответственность

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя полную политическую ответственность за лесные пожары, в результате которых погибли 87 человек. Об этом он сказал в начале чрезвычайного заседания правительства, сообщает Еkathimerini.

"Мертвые не могут говорить, но наименьшее, что мы можем сделать в их память, это проявлять уважение к истине. Я хочу взять на себя полную политическую ответственность за трагедию перед кабинетом министров. Это само собой разумеется для премьер-министра страны, и я призываю вас тоже принять ее", - сказал Ципрас своим министрам.

Он призвал критиков избегать нападок на пожарных, сотрудников в береговой охраны и полицейских, участвовавших в колоссальной операции по борьбе с пожарами, заявив, что они спасли сотни жизней.

Ципрас также пообещал, что правительство разработает план по исправлению многолетних строительных нарушений и призвал оппозицию принять участие в его подготовке.

Отметим, власти Греции предполагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога. 

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Источник: korrespondent.net

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