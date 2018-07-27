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27. 07. 2018

Пенсионный фонд полностью профинансировал пенсии за июль - Кабмин

Пенсионный фонд Украины в пятницу, 27 июля, полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

По словам главы правительства, в Пенсионном фонде полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль 2018 года. Премьер отметил, что таким образом выполнено его поручение.

Напомним, 25 июля Гройсман заявил, что ситуация с выплатами пенсий должна быть урегулирована до конца недели. Глава правительства возложил ответственность за задержки с выплатой пенсий в июле на руководство Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что задержка выплаты пенсий связана с кассовым разрывом поступлений единого социального взноса.

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Источник: korrespondent.net

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