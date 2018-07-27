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27. 07. 2018

Холодницкий ушел в отпуск

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий взял длительный отпуск. Об этом Украинской правде сообщил источник в Генеральной прокуратуре в пятницу, 27 июля.

По словам собеседника издания, Холодницкий будет в отпуске с 30 июля по 13 сентября.

Тихой САПой. Спасение рядового Холодницкого

Накануне Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила Холодницкому выговор. При этом генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ артем Сытник требовали уволить руководителя САП.

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Источник: korrespondent.net

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