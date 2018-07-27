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27. 07. 2018

Под Черновцами авто столкнулось с поездом, есть жертвы

В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом погибли два человека, еще семь пострадали. Авария произошла в 17.15 с участием автобуса Mercedes Sprinter и грузовым поездом сообщением Неполоковцы – Черновцы, сообщили в областной полиции.

"62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы", – сообщили правоохранители

На момент происшествия в автобусе находилось 15 человек, все они – работники одного из частных предприятий.

"Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензии на внутренние перевозки пассажиров. От полученных травм на месте происшествия погибли 31-летний житель Заставнивского района и 69-летняя черновчанка", – сообщили в полиции.

Из семи госпитализированных трое находятся в реанимации. Водитель микроавтобуса задержан.

Ранее возле станции Пидзамче во Львове под поезд Ивано-Франковск-Киев сбил мужчину и женщину.

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Источник: korrespondent.net

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