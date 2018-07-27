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27. 07. 2018

В Мьянме из-за ливней тысячи людей покинули дома

На юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию в пятницу, 27 июля.

Непрерывные муссонные дожди в последние дни залили штаты Карен и Монт, а также регион Баго. В результате ливней более шести тысяч человек перемещены в Пхаан и около четырех тысяч - в Мьявад

Сообщается, что вокруг столицы штата Карен было создано 11 временных лагерей. Местные синоптики не обещают, что погода в ближайшее время улучшится.

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Источник: korrespondent.net

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